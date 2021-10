Jamie Lee Curtis o lepotnih posegih: To je takšna goljufija

Curtisova je o tem spregovorila iz lastnih izkušenj, saj je že dolgo odkrita o lepotnih postopkih, ki jim je podlegla: "Šla sem na 'malo' liposukcije. Uporabila sem 'malo' botoksa. In veste, kaj? Nič od tega ne deluje. Nič od tega," je povedala za More leta 2002. "To je takšna goljufija. In jaz sem tista, ki to še spodbuja."

62-letna igralka Jamie Lee Curtis je v intervjuju za Fast Company odkrito spregovorila o plastičnih operacijah in trendovskih lepotnih posegih. "Trenutni trend polnil in postopkov ter ta obsedenost s filtri in stvarmi, ki jih počnemo za prilagajanje svojega videza na Zoomu, uničujejo generacije lepote," je dejala igralka filma Knives Out. "Ko si enkrat popraviš svoj obraz, ga ne moreš dobiti nazaj."

Čeprav Curtisova še naprej odkrito govori o svoji nenaklonjenosti do plastične kirurgije, ima veliko zvezdnikov drugačno mnenje. Zvezde, kot so Kaley Cuoco, Jillian Michaels in celo Betty White, o svojih posegih govorijo pozitivno. Toda veliko jih (na primer Courteney Cox) je imelo tudi operacije in posege, s katerimi so želele povrniti svoj prvotni videz.

Tudi po dveh desetletjih po intervjuju za More zvezdnica ni spremenila svojega mnenja. "Poskusila sem s plastično kirurgijo in ni delovalo," je nadaljevala za Fast Company. Omenila je tudi, da so jo postopki "zasvojili z vicodinom", o čemer je spregovorila v preteklosti.

Leta 2019 je za Variety povedala, da je šla zaradi komentarjev snemalca o njenih "zabuhlih očeh" pri dvajsetih letih na plastično operacijo, zaradi česar je bila 10 let odvisna od protibolečinskih zdravil. Zdaj je že več kot 20 let trezna.

"Upam, da me bo mlada oseba pogledala z mojimi sivimi lasmi in nagubanim obrazom in rekla: To je super, da si takšna, kakršna si," je Jamie leta 2019 povedala za angleški Glamour. "Če bi Jamie spoznala pri 17 letih, upam, da bi bila toliko zrela, da bi sama sebi rekla: Vidim te."