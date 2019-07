Jamie Lee Curtis: Še vedno mi jemlješ dih

Curtis je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri sta skupaj z legendarnim igralcem. Pod sliko je napisala: "Znova sva 'prvič' skupaj. Še vedno mi jemlješ dih! Starejša, pametnejša, a še vedno takšna, kot sva bila vedno. Skupaj se učiva in smejeva!"

Soigralca v akcijskem filmu Resnične laži, Jamie Lee Curtis in Arnold Schwarzenegger , sta navdušila oboževalce s skupno fotografijo na Instagramu. Film, ki sta ga posnela skupaj pred približno 25 leti, ima še vedno številne oboževalce, ki upajo na njuno ponovno sodelovanje na filmskem prizorišču.

Njeni sledilci so bili presenečeni nad skupno fotografijo in niso prepričani, ali sta samo stara prijatelja, ki se spominjata skupnega filmskega ustvarjanja ali se pripravljata na nov skupen projekt. Večina uporabnikov je njuno fotografijo sprejela odprtih rok, eden od njih je navdušeno komentiral: "Nujno morata posneti novi skupni film, prosim."

Arnold Schwarzenegger in Jamie Lee Curtis sta skupaj zaigrala v filmu Resnične laži.

Kljub temu, da si oboževalci želijo njunega sodelovanja, bosta igralca težko uresničila njihova pričakovanja, saj imata po njunem poročanju zelo natrpane urnike. Curtis je nedavno potrdila, da bo sodelovala v dveh grozljivkah: Halloween Kills in Halloween Ends. Zaigrala bo tudi v drami Knives Out s Chrisom Evansom in Danielom Craigom.