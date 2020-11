Jamie Lee Curtis uresničila poslednjo željo fantu, ki je imel raka na požiralniku

Igralka Jamie Lee Curtis je vodila poročni obred Anthonyja Woodla in njegove partnerice Emilee, le nekaj ur preden je umrl. Anthonyju, ki je oboževal franšizo Noč čarovnic (Halloween) in nasploh praznik noč čarovnic, so lani diagnosticirali raka na požiralniku. Emilee je o zadnjih trenutkih življenja svojega pokojnega soproga spregovorila za časnik The Post and Courier.

Anthony je lani na praznovanje 'noči čarovnic', tri leta po tem, ko je Emilee zaprosil za roko, prejel slabo diagnozo. Ko se je njegovo stanje v zadnjem letu še poslabšalo, je prek lokalne produkcijske družbe s sedežem v Južni Karolini Rough House Productions stopil v stik z zvezdnico. Med drugim sta se pogovarjala o novem filmu Halloween Kills, njegovem zdravju in o tem, kako se namerava kmalu poročiti. Priljubljena igralka se je na povabilo odzvala in uredila vse potrebne papirje, da lahko vodi poročni obred.