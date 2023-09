Jamie Lynn Spears bo plesala v šovu Zvezde plešejo: Svojo plačo bom podarila

Jamie Lynn Spears se bo preizkusila kot tekmovalka v novi sezoni ameriške različice šova Zvezde plešejo (Dancing With The Stars). "Tako sem navdušena, ker se pridružujem zasedbi Zvezde plešejo, in komaj čakam, da vam pokažem svoje plesne gibe," je povedala v videoposnetku na Instagramu omenjenega šova, v katerem je med drugim razkrila tudi svojega plesnega partnerja.