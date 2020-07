Jamie Lynn Spears: Nimate pravice karkoli predvidevati o Britney

Oboževalce že nekaj časa skrbi, kaj se dogaja z Britney Spears , predvsem zaradi njenih objav na Instagramu . Zdi se jim, da nekaj ni v redu, zato so začeli gibanje #FreeBritney (osvobodite Britney, op.a.) , s katero želijo pevko odrešiti okov skrbništva, v katerem je že 12 dolgih let.

Jamie Lynn Spears, mlajša Britneyjina sestra, je na Instagramu izkazala podporo sestri in povedala, da se tujci nimajo kaj vmešavati v njeno zdravje. Delila je posnetke zaslona, na katerem so tviti nekaterih zvezdnikov, ki so pisali o duševnem zdravju Spearsove.

"Če ne morete ponuditi razumevanja ali sočustvovanja, ponudite tišino," je zapis začela Jamie Lynn in nadaljevala: "Če se soočaš z duševno boleznijo ali imaš rad nekoga, ki se s tem sooča, potem veš, kako pomembno je, da tej osebi in njeni družini nudiš zasebnost. Ne glede na to, kako se zdi v očeh javnosti, javnost naj se nauči razumeti. Upam, da ta zapis ne bo spravil v zadrego nikogar, ki se z duševno boleznijo bori sam. Niste sami in ste ljubljeni. Pošiljam vam lepe misli in molitve."