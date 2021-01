Jamie Lynn Spears proizvajalca Tesle obtožila za skrivnega morilca mačk

Mlajša sestra pop zvezdnice Britney Spears , Jamie Lynn Spears je komentirala delo največjega proizvajalca električnih avtomobilov Tesla. Novi električni modeli naj bi povzročili več nesreč, predvsem zaradi tihega delovanja električnega motorja, ki ga živali ne slišijo. "Vem, da se zdaj na svetu dogajajo veliko večje stvari, toda nekdo mora Elonu Musku sporočiti, da je Tesla skrivni morilec mačk in da je to težava, ki jo morajo urediti," je v že izbrisanem videoposnetku povedala igralka.

Živali po njenem mnenju ne slišijo vklopa električnega motorja, kar vodi do nesrečnih tragedij, ki jih ni želela podrobno opisovati. Kot rešitev predlaga, da bi Elon in njegova ekipa inženirjev ustvarili novo funkcijo, ki bi ljubiteljem hišnih ljubljenčkov prihranila kar nekaj bolečine. "Ker je Tesla tako tih, bi morda lahko ob vžigu motorja dodali enega od tistih zvokov, ki moti mačja in nasploh živalska ušesa. Tako bodo zaznali, da se nekaj dogaja in zgodba bi lahko imela drugačen konec,"je razložila 29-letnica, mati dveh otrok, ki je navdušila v seriji Zoey 101.

Ob tem je prevzela tudi del svoje krivde: "Zavedam se, da sem tudi sama vpletena v to in odgovorni so tudi sami uporabniki električnih avtomobilov. Kljub vsemu menim, da moramo s sodelovanjem rešiti težavo."