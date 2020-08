Jamie Lynn Spears si želi postati sestrina skrbnica

Če bo sodišče prošnji ugodilo, bo Britneyjino premoženje preneseno na bančni račun mlajše sestre. Tako bi v roke Jamie Lynn prišel tudi sklad, ki ga je Britney leta 2004 ustanovila za svoja otroka 14-letnega Seana in 13-letnega Jaydna Jamesa .

Po poročanju Los Angeles Timesa sta sestri Jamie Lynn Spears in Britney Spears od nekdaj zelo povezani. Mlajša sestra je v javnosti že večkrat zagovarjala pevko, ki je vse od svojega 27. leta pod budnim očesom skrbnika, njenega očeta Jamieja Spearsa .

Sestri Britney Spears in Jamie Lynn Spears sta od nekdaj dobri prijateljici.

Že leta 2018 so v dokumentih zapisali, da pop zvezdnica neizmerno zaupa svoji mlajši sestri: "Britney zaupa mlajši sestri in ve, da je izredno odgovorna in zanesljiva. Smiselno je, da postane njena skrbnica."

Mlajša sestra je bila zvesta Britney od samega začetka kariere. "Ni dvoma, da ji je starejša sestra zelo pri srcu. Najboljši prijateljici sta in najožji zaupnici. Ona je popolna oseba za sprejemanje finančnih odločitev, če se Britney karkoli zgodi," je še povedal vir.