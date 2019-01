Jamie Oliver dve uri pred bankrotom rešil verigo restavracij

Njegova veriga restavracij Jamie's Italian se je sicer izognila bankrotu, a je moral zaradi dolgov in preostalih stroškov razglasiti stečaj verigi hrane na žaru Barbecoa. Jamie je v nedavnem intervjuju povedal, da je bilo takratno obdobje zagotovo eno najhujših v njegovem življenju: ''Menim, da sem splošno znan kot optimist, klepetav in pozitiven človek, takrat pa je nastopilo obdobje, ko sem bil (pre)dolgo žalosten. Ni šlo za depresijo, temveč neprijeten občutek ... Niti spati nisem mogel.''

Kljub temu, da je s pomočjo številnih publikacij, kampanj, prodanih knjig, televizijskih serij in predvsem prostovoljne ureditve podjetja zbral dovolj denarja, da je rešil verigo restavracij Jamie's Italian, je bil primoran zapreti nekatere podružnice, zaradi česar je na cesti pristalo približno 600 njegovih zaposlenih. Jamie je dejal, da je bilo zaprtje nekaterih podružnic nujno, saj je le na ta način lahko rešil preostali del verige restavracij in ob tem tudi 1500 preostalih delovnih mest.

Za Financial Times je Oliver povedal, da je do krize prišlo, ker jim je enostavno zmanjkalo denarja in so naenkrat pristali do vratu v dolgovih – skupen dolg naj bi v tistem času znašal skoraj 80 milijonov evrov. ''Tega nikakor nismo pričakovali in to ni normalno ... v nobenem poslu. Iskreno povedano, še zdaj ne vem, kako točno je prišlo do tolikšne finančne izgube. Še vedno se trudimo ugotoviti pravi razlog, a mislim, da so se tisti, ki so bili na vodilnih položajih, trudili obvladati divjajočo nevihto. Usklajevali so stroške najemnin, upadajoč promet, stroške hrane in sestavin, porast minimalne plače, Brexit ... Vse je bilo na kupu.''