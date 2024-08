Jamie Oliver razkril, kaj je Jennifer Aniston za rojstni dan podarila Pittu

Oliver je dejal, da ga je zvezdnica priljubljene serije Prijatelji poklicala in vprašala: "Bi kuhal za Brada? Zelo mu je všeč 'The Naked Chef' (op.a. Oliverjeva kuharska oddaja), rad te spremlja na televiziji." Jamie ji je odgovoril: "Vsekakor in to bom naredil iz ljubezni, ker vaju obožujem."

Kuhar, ki so ga ob tej posebni priložnosti povabili k njima, se je pošalil, da ga je igralka težko dobila. "Poklicala je in trikrat smo ji odložili slušalko, ker nismo verjeli, da je to resnično ona," je pojasnil. "Mislili smo, da se nekdo pretvarja. Zato je moral njen agent kontaktirati mojega, čeprav ga v resnici nisem imel, zato je dogovarjanje trajalo kar nekaj časa." Oliver je opozoril, da namenoma ne kuha za zvezdnike, vendar je zanju naredil izjemo.