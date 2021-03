Jamie Spears: Končanje skrbništva je odvisno samo od Britney

"Jamie si za Britney najboljh želi, da skrbništva ne bi potrebovala,"je Thoreenova povedala za CNN. Skrbništvo se v Združenih državah Amerike uporablja tudi v najbolj ekstremnih primerih za odrasle osebe, takšen primer pa naj bi bila tudi glasbenica. "Ali bo kdaj prišlo do konca skrbništva, je najbolj odvisno od Britney. Če si želi, da se skrbništvo konča, mora samo vložiti peticijo zoper skrbništva in tako začeti celoten postopek."

Thoreenova je dodala še, da Jamie ne trdi, da je 'popoln oče' in da si 'v nobenem primeru ne želi nagrade za očeta leta'. "Kot vsak oče, morda ne vidi zelo jasno, kakšne so hčerkine želje, saj meni, da on najbolje ve, kaj je dobro zanjo. A Jamie verjame v vsako odločitev, ki jo je do zdaj sprejel. Odločitve so bile vedno sprejete na podlagi njenega dobrobita."

Dodala je, da je odločitev, da skrbništvo ostaja v Jamiejevih rokah, izven njenega dosega. Ona naj na to ne bi imela veliko vpliva. "Sodni preiskovalec je tisti, ki ima pogovore z vsemi, ki sodelujejo pri skrbništvu, saj si želijo temeljito raziskati zadevo in ugotoviti, kaj se dogaja,"je povedala Jamiejeva odvetnica: "In lahko vam povem, da sodišče o skrbništvu odloča vsakoletno."