Jamie Spears naj bi skrivaj snemal Britneyjine telefonske pogovore

The New York Times je pred nekaj dnevi objavil odmevno poročilo, v katerem navaja, da je Jamie Spears skupaj z varnostnim podjetjem Black Box Security izvajal "intenzivni model nadzora " nad Britney , s katerim je spremljal njeno komunikacijo – od preverjanja telefonskih sporočil in klicev do zgodovine brskanja po internetu. Snemal naj bi tudi zvočne posnetke iz njene spalnice, vključno z njenimi pogovori s partnerjem in otrokoma, navaja Times .

Na poročilo se je sedaj odzval Britneyjin nekdanji mož in oče njenih dveh otrok Kevin Federline. V njegovem imenu je spregovoril odvetnik Mark Vincent Kaplan, ki je za Page Six dejal, da bi bilo, v kolikor bi se navedbe medija izkazale za resnične, to nezaslišano: "Kevina bi razburilo. Bilo bi skrajno neprimerno, če bi starši, kaj šele stari starši, tajno pridobivali posnetke med starši in njihovimi otroki. Ne glede na to, ali je dedek, v tem primeru Jamie, skrbnik ali ne." Kaplan je dodal, da Kevin pred klicem novinarja ni slišal za obtožbe, za katere nikakor ne more vedeti, ali so resnične.

Jutri, 29. septembra, bo znano, ali bo Jamie Spears končno odstranjen kot Britneyjin skrbnik, ali pa bo končano celotno skrbništvo. Slednje bi pomenilo, da bo imela zvezdnica ponovno nadzor nad vsemi vidiki svojega življenja. Trenutno namreč njene finančne in poklicne odločitve sprejema njen oče Jamie, medtem ko je njena skrbnica Jodi Montgomery zadolžena za večino pevkinih osebnih in zdravstvenih zadev.