Jamie Spears zahteva v zameno za odstop od skrbništva finančno izplačilo

Britneyjin odvetnik je na višje sodišče v Los Angelesu vložil 12 strani dolgo ostro izjavo, v kateri je zapisal, da se mora prenos skrbništva, s katerim je Jamie Spears 13 let vladal nad hčerinim življenjem, odvijati hitreje, in to brez finančnih izplačil, ki jih zahteva. "Ne glede na preteklost sta bila gospod Spears in njegov odvetnik opozorjena: status quo ni več sprejemljiv in Britney Spears se ne bo pustila izsiljevati," je zapisal Matthew Rosengart, prvi odvetnik, ki si ga je zvezdnica izbrala sama, potem ko je njen prejšnji odvetnik, ki ji je bil dodeljen, s svojega mesta zaradi pritiska javnosti odstopil.

V nadaljevanju je Rosengart zapisal, da so Jamiejevi zahtevki nesprejemljivi: "Očiten poskus g. Spearsa, da bi privolil v prekinitev in opustitev skrbništva v zameno za približno 2 milijona dolarjev izplačila, poleg milijonov, ki so jih g. Spears in njegovi sodelavci že pobrali iz premoženja gospe Spears, je propadel." Dodal je, da sta edini častni dejanji, ki ju lahko Britneyjin oče naredi, takojšen odstop in posredovanje informacij o njegovem vodenju pevkinih financ.