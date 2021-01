Jamiroquai: Nisem Viking, ki je vdrl v Kapitol

Pevec, ki ga številni enačijo z imenom zasedbe, s katero aktivno nastopa že od leta 1992, je sporočil, da ni povezan z osebo, ki je s svojo opravo izstopala med nasilneži, ki so vdrli v kongres. Jamiroquai, ki si za nastope in videospote pogosto nadene ekscentrična pokrivala, si je v preteklosti pogosto nadel tudi rogove, logotip zasedbe pa predstavlja prav silhueta pevca z dvema rogovoma.

To stilsko podobnost Jaya Kaya ter Trumpovega podpornika, za katerega se je izkazalo, da je 32-letni Jake Angeli , znan po vzdevku Q Šaman, so takoj opazili tudi številni Twitterjevi uporabniki.

Kay je po dogodku in prebranih odzivih zapisal: ''Dobro jutro, Washington, všeč mi je pokrivalo, vendar nisem prepričan, da je to moja družba. Pazite nase.'' 51-letnik je objavil tudi videoposnetek, v katerem je s poudarjenim ameriškim naglasom dejal:''Dobro jutro, svet. Mnogo od vas misli, da ste me prejšnji večer videli v Washingtonu, vendar se bojim, da nisem bil skupaj s temi čudaki!''Za tem je vsem sledilcem zaželel vse najboljše v novem letu in se zahvalil za želje ob rojstnem dnevu, ki ga je praznoval 30. decembra.