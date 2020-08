Jan Oblak po porazu v Lizboni obiskal prijatelje v Goriški brdih

Med tem, ko se zvezdniki Bayerna in Paris San Germaina mrzlično pripravljajo na veliki finale, pa zvezdniki ekip, ki so že izpadle, rane celijo na zasluženem dopustu. Nekateri s svojih bark skačejo v morje in veliko objavljajo, naš Jan Oblak pa je najprej obiskal prijatelje v Goriških Brdih. Pri znanem vinarju so si privoščili dobro kapljico in v Vipolžah tudi nekaj prigriznili.