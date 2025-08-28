Jan Ravnik bo plesal v ameriški različici šova Zvezde plešejo

"Dobro jutro, Amerika. Moje ime je Jan Ravnik. Cel svet sem prepotoval s turnejo The Eras Tour in sedaj prihajam na oder šova Dancing with the Stars. Pokal šova nikoli ne gre iz mode in pripravljen sem na zmago," so besede, s katerimi je slovenski plesalec Jan Ravnik potrdil govorice, da se bo kot profesionalni plesalec pridružil 34. sezoni ameriške različice šova Zvezde plešejo. S katero zvezdnico bo Slovenec združil moči, za zdaj ostaja skrivnost.

Slovenec ima bogat življenjepis, na katerem je poleg nastopanja s Taylor Swift mogoče najti tudi nastop na podelitvi oskarjev z igralko Margaret Qualley ter sodelovanje z Mariah Carey in Paulo Abdul. Ravnik si je med turnejo The Eras Tour pridobil pravo bazo oboževalk, ki so se na spletu navduševale nad njegovimi gibi in videzom. "Perfekten je," so se pod posnetki našega plesalca razpisali uporabniki. "Zardela sem," je priznala ena, druga pa dodala: "Res je čaroben."