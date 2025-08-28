Svetli način
Tuja scena

Jan Ravnik bo plesal v ameriški različici šova Zvezde plešejo

Los Angeles, 28. 08. 2025 18.09

E.M.
Poročali smo, da so po spletu zaokrožile govorice, da se bo slovenski plesalec Jan Ravnik, ki je preteklo leto uspešno zaključil sodelovanje na zgodovinski turneji Taylor Swift, kot profesionalni plesalec pridružil ameriški različici šova Zvezde plešejo. Plesalec je govorice sedaj potrdil. "Pripravljen sem na zmago," je sporočil ameriški javnosti. Slovenec ima bogat življenjepis, na katerem je poleg nastopanja s Swiftovo mogoče najti tudi nastop na podelitvi oskarjev ter sodelovanje z Mariah Carey in Paulo Abdul.

"Dobro jutro, Amerika. Moje ime je Jan Ravnik. Cel svet sem prepotoval s turnejo The Eras Tour in sedaj prihajam na oder šova Dancing with the Stars. Pokal šova nikoli ne gre iz mode in pripravljen sem na zmago," so besede, s katerimi je slovenski plesalec Jan Ravnik potrdil govorice, da se bo kot profesionalni plesalec pridružil 34. sezoni ameriške različice šova Zvezde plešejo. S katero zvezdnico bo Slovenec združil moči, za zdaj ostaja skrivnost.

Slovenec ima bogat življenjepis, na katerem je poleg nastopanja s Taylor Swift mogoče najti tudi nastop na podelitvi oskarjev z igralko Margaret Qualley ter sodelovanje z Mariah Carey in Paulo Abdul. Ravnik si je med turnejo The Eras Tour pridobil pravo bazo oboževalk, ki so se na spletu navduševale nad njegovimi gibi in videzom. "Perfekten je," so se pod posnetki našega plesalca razpisali uporabniki. "Zardela sem," je priznala ena, druga pa dodala: "Res je čaroben."

Enrique Iglesias in Anna Kournikova pričakujeta četrtega otroka

KOMENTARJI (5)

AFŽ
28. 08. 2025 18.51
bravo Jan
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
28. 08. 2025 18.22
+1
Dobro se prodaja!
ODGOVORI
2 1
Rožice so zacvetele
28. 08. 2025 18.19
+0
Privoščim vsem, ki s svojim talentom lahko služijo.
ODGOVORI
2 2
MucaNeGrize
28. 08. 2025 18.36
+2
vedno je talent samo 10 %....povsod...vse ostalo je garanje in disciplina.
ODGOVORI
2 0
misterbin
28. 08. 2025 18.19
+2
Res on bo plesal ? Končno . To novico sem čakal skoraj leto dni
ODGOVORI
3 1
