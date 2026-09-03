Jan Ravnik se vrača v ameriški plesni spektakel: Ob boku z znano igralko

Na male zaslone se vrača eden bolj priljubljenih šovov v ZDA - ameriška različica šova Zvezde plešejo. Z njim pa na plesni parket tudi uspešen slovenski plesalec Jan Ravnik. Tokrat ga čaka še posebej zanimiva naloga – njegova plesna partnerica bo hollywoodska igralka in pevka Tatyana Ali, ki je zaslovela kot Ashley Banks v kultni seriji Princ z Bel-Aira. V šovu bo s plesnimi koraki poskušala osvojiti prestižni pokal Mirrorball, pri tem pa ji bo pomagal prav slovenski plesalec.

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Ravnik in Ali sta tako eden od 16 plesnih parov, ki bodo v novi sezoni stopili na plesišče in se skozi tedne borili za čim višje ocene sodnikov ter glasove gledalcev. Pod objavo na Instagramu je svež plesni par zapisal: "No, pa dajva!" Letošnja zasedba je izjemno pestra. Poleg Tatyane Ali bodo za pokal plesali tudi igralka Julia Stiles, zvezdnica serije The Rookie Jenna Dewan, igralec Harry Shum Jr., televizijski voditelj Tyler Cameron, slavna kuharica Giada De Laurentiis, pevec Taylor Hanson, olimpijska umetnostna drsalka Amber Glenn in paralimpijski atlet Ezra Frech. Med tekmovalci so tudi zvezdniki resničnostnih šovov, vplivneži in športniki, kar pomeni, da bo Ravnik tudi letos del izjemno konkurenčne mednarodne plesne zasedbe.

Slovenski plesalec je bil del šova že lani, ko je v 34. sezoni kot profesionalni plesalec nastopil s televizijsko zvezdnico Jen Affleck. Za slovenski ples je bil to zgodovinski trenutek, saj je postal prvi Slovenec med profesionalnimi plesalci tega priljubljenega ameriškega šova. Z Affleckovo sta se prebila do sedmega tedna tekmovanja, nato pa sta izpadla in sezono končala na devetem mestu.

Jan Ravnik FOTO: Profimedia