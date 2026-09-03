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Tuja scena

Jan Ravnik se vrača v ameriški plesni spektakel: Ob boku z znano igralko

ZDA, 03. 09. 2026 08.52 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Jan Ravnik se vrača v plesni spektakel.

Slovenija bo imela tudi letos svojega predstavnika v enem najbolj gledanih ameriških plesnih šovov. Jan Ravnik se vrača v priljubljeni šov Dancing with the Stars, kjer bo tudi v 35. sezoni nastopil kot profesionalni plesalec. Z njim se bo na plesišču vrtela uspešna igralka, ki se je gledalci spomnijo iz serije Princ z Bel-Aira.

Na male zaslone se vrača eden bolj priljubljenih šovov v ZDA - ameriška različica šova Zvezde plešejo. Z njim pa na plesni parket tudi uspešen slovenski plesalec Jan Ravnik. Tokrat ga čaka še posebej zanimiva naloga – njegova plesna partnerica bo hollywoodska igralka in pevka Tatyana Ali, ki je zaslovela kot Ashley Banks v kultni seriji Princ z Bel-Aira.

V šovu bo s plesnimi koraki poskušala osvojiti prestižni pokal Mirrorball, pri tem pa ji bo pomagal prav slovenski plesalec.

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Ravnik in Ali sta tako eden od 16 plesnih parov, ki bodo v novi sezoni stopili na plesišče in se skozi tedne borili za čim višje ocene sodnikov ter glasove gledalcev. Pod objavo na Instagramu je svež plesni par zapisal: "No, pa dajva!"

Letošnja zasedba je izjemno pestra. Poleg Tatyane Ali bodo za pokal plesali tudi igralka Julia Stiles, zvezdnica serije The Rookie Jenna Dewan, igralec Harry Shum Jr., televizijski voditelj Tyler Cameron, slavna kuharica Giada De Laurentiis, pevec Taylor Hanson, olimpijska umetnostna drsalka Amber Glenn in paralimpijski atlet Ezra Frech. Med tekmovalci so tudi zvezdniki resničnostnih šovov, vplivneži in športniki, kar pomeni, da bo Ravnik tudi letos del izjemno konkurenčne mednarodne plesne zasedbe.

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Slovenski plesalec je bil del šova že lani, ko je v 34. sezoni kot profesionalni plesalec nastopil s televizijsko zvezdnico Jen Affleck. Za slovenski ples je bil to zgodovinski trenutek, saj je postal prvi Slovenec med profesionalnimi plesalci tega priljubljenega ameriškega šova. Z Affleckovo sta se prebila do sedmega tedna tekmovanja, nato pa sta izpadla in sezono končala na devetem mestu.

Jan Ravnik
Jan Ravnik
FOTO: Profimedia

Jan ima tudi bogat življenjepis, na katerem je poleg nastopanja s Taylor Swift mogoče najti tudi nastop na podelitvi oskarjev z igralko Margaret Qualley ter sodelovanje z Mariah Carey in Paulo Abdul. Ravnik si je med turnejo The Eras Tour pridobil pravo bazo oboževalk, ki so se na spletu navduševale nad njegovimi gibi in videzom. "Perfekten je," so se pod posnetki našega plesalca razpisali uporabniki. "Zardela sem," je priznala ena, druga pa dodala: "Res je čaroben."

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