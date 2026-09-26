Jan Ravnik si je po desetih letih življenja čez lužo kupil stanovanje

"Danes lahko ponosno rečem ... lastnik stanovanja sem," se je na družbenih omrežjih pohvalil Jan Ravnik. Slovenec, ki se je pred leti z željo po nastopanju s svetovnimi zvezdami preselil v ZDA, je zdaj dosegel nov osebni mejnik in se ob tem spomnil tudi svojih težkih začetkov.

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Kot nadarjeni plesalec se je pred nekaj manj kot desetletjem preselil čez lužo, na računu pa je imel le 1200 dolarjev oziroma malo več kot 1000 evrov. "Bil sem skromen, garal sem kot nor in iskreno povedano, želel sem dokazati, da sem dovolj dober, da lahko ostanem v tej državi in v tej panogi," je zapisal ob galeriji fotografij, s katero je pokazal delček svojega novega doma in ponosno poziral s ključi. "Zdaj sem prebivalec in lastnik stanovanja. Toliko odrekanja, toliko vzponov in padcev, a nekako mi je uspelo priti do sem," je navdušeno dodal.

Mladi Slovenec si je v zadnjih letih ustvaril zavidljivo kariero na svetovnih odrih, med drugim je plesal tudi na zadnji svetovni turneji Taylor Swift, danes pa velja za enega najbolj iskanih plesalcev v industriji zabave. Njegova prepoznavnost je narasla ravno s tem, ko se je pridružil plesni ekipi svetovno prepoznavne zvezdnice, ki zadnja leta podira rekorde. Od marca 2023 do konca leta 2024 je tako Jan stal ob boku priljubljene pevke, hkrati pa je nastopil tudi v več njenih glasbenih videospotih, kot so Karma in I Can Do It with a Broken Heart. Kot profesionalni plesalec je sodeloval tudi v ameriški različici šova Zvezde plešejo.