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Tuja scena

Jan Ravnik si je po desetih letih življenja čez lužo kupil stanovanje

Los Angeles, 26. 09. 2026 09.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
jan ravnik

Jan Ravnik se je pred desetimi leti dobesedno s trebuhom za kruhom in le 1000 evri na računu podal iskat svoje sanje v ZDA. Kot nadarjeni plesalec je začel korak po korak uresničevati svojo željo in si je v zadnjih letih ustvaril zavidljivo kariero na svetovnih odrih. Med drugim je nastopal tudi s Taylor Swift, zdaj pa je dosegel še en pomemben osebni mejnik.

"Danes lahko ponosno rečem ... lastnik stanovanja sem," se je na družbenih omrežjih pohvalil Jan Ravnik. Slovenec, ki se je pred leti z željo po nastopanju s svetovnimi zvezdami preselil v ZDA, je zdaj dosegel nov osebni mejnik in se ob tem spomnil tudi svojih težkih začetkov.

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Kot nadarjeni plesalec se je pred nekaj manj kot desetletjem preselil čez lužo, na računu pa je imel le 1200 dolarjev oziroma malo več kot 1000 evrov. "Bil sem skromen, garal sem kot nor in iskreno povedano, želel sem dokazati, da sem dovolj dober, da lahko ostanem v tej državi in v tej panogi," je zapisal ob galeriji fotografij, s katero je pokazal delček svojega novega doma in ponosno poziral s ključi. "Zdaj sem prebivalec in lastnik stanovanja. Toliko odrekanja, toliko vzponov in padcev, a nekako mi je uspelo priti do sem," je navdušeno dodal.

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Mladi Slovenec si je v zadnjih letih ustvaril zavidljivo kariero na svetovnih odrih, med drugim je plesal tudi na zadnji svetovni turneji Taylor Swift, danes pa velja za enega najbolj iskanih plesalcev v industriji zabave. Njegova prepoznavnost je narasla ravno s tem, ko se je pridružil plesni ekipi svetovno prepoznavne zvezdnice, ki zadnja leta podira rekorde. Od marca 2023 do konca leta 2024 je tako Jan stal ob boku priljubljene pevke, hkrati pa je nastopil tudi v več njenih glasbenih videospotih, kot so Karma in I Can Do It with a Broken Heart. Kot profesionalni plesalec je sodeloval tudi v ameriški različici šova Zvezde plešejo.

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Njegov uspeh je pomemben navdih za mlade umetnike v Sloveniji, saj je dokazal, da ob trdem delu in vztrajnosti lahko dosežeš svoje sanje. Kljub temu da je zdaj lastnik stanovanja in uveljavljen profesionalec, pa 31-letnik ostaja prizemljen in povezan s svojimi koreninami ter vedno s ponosom pove, da prihaja iz male Slovenije.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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