Jan Robin na družbenem omrežju s sledilci deli svoje botanične uspehe

Vplivnež Jan Robin sadi rožice. Čisto brez heca in to zelo uspešno. Diplomirani kemik sicer deluje v stroki, vendar je že leta tudi strasten botanik. Na Instagramu mu pod imenom Botanist by heart, Botanik po srcu, sledi skoraj 70 tisoč oboževalcev z vseh koncev sveta. To poletje je predstavil tudi svojo prvo knjigo o vzgoji in negi sobnih rastlin z naslovom Ne pozabi na rože.