Jana Kramer pojasnila, kaj je bilo krivo za ponesrečen zmenek s Chrisom Evansom

"Zaradi špargljev sem zapravila svojo priložnost pri Chrisu Evansu ," je v svojem podcastu Whine Down with Jana Kramer razkrila Jana Kramer . Pevka je priznala, da je šla pred leti na nekaj zmenkov s slavnim igralcem. Njuno srečevanje pa se je končalo po sramotnem trenutku v kopalnici.

"Ne spomnim se, na koliko zmenkov sva šla, spomnim pa se zadnjega datuma," je dejala pevka. "Chris me je povabil k sebi, povabilo sem sprejela. A nisem pomislila, da sem pred tem za večerjo jedla šparglje. Po uporabi stranišča sem za seboj pustila zelo neprijeten vonj. Chris pa je šel praktično takoj za mano v kopalnico," se spominja dogodka, ki je bil ključen za to, da se z zvezdnikom filma Stotnik Amerika nista nikoli več videla. "To je bila najina zadnja interakcija. Tiste noči nisva imela nič. Dolgo je ostal pokonci s prijatelji, sama pa sem naslednje jutro zelo hitro odšla," se spominja Kramerjeva.

Pevka je še povedala, da je bilo to pred več kot desetimi leti. Njuno zgodbo je razkrila le nekaj dni po tem, ko je bil Chris razglašen za najbolj seksi moškega leta 2022. Priznala je, da je še vedno nekoliko užaljena zaradi tega, kako so se stvari med njima končale, a da se igralec zelo dobro poljublja in da je zelo seksi. 41-letnik je trenutno v zvezi z igralko Albo Baptista, s katero so ga opazili med sprehodom po New Yorku.