Tuja scena

Jane Birkin počastili s poimenovanjem ene od brvi čez pariški kanal

Pariz, 17. 12. 2025 10.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Jane Birkin počastili s poimenovanjem ene od brvi čez pariški kanal

Angleško-francosko pevko in filmsko zvezdnico Jane Birkin so v Parizu, kjer je živela, počastili s poimenovanjem ene od brvi čez pariški kanal. Brv se razprostira čez kanal Saint-Martin v 10. pariškem okrožju. "Brv Jane Birkin – poetično je," je ob odkritju plošče z njenim imenom konec preteklega tedna dejala Charlotte Gainsbourg.

Hčeri Charlotte Gainsbourg in Lou Doillon sta bili med gosti, ki so se udeležili slovesnega odkritja plošče z imenom v čast Jane Birkin, ki je umrla leta 2023 v starosti 76 let. "Morda je to most, ki jo je povezal z Anglijo in jo pripeljal nazaj v Francijo, njeno posvojeno domovino," je na slovesnosti dejala Gainsbourg. Kot je med drugim še povedala, bi ji bilo poimenovanje brvi zelo všeč. "Mir, tišina in pieteta do pokopališča ji res niso ustrezali," je dodala.

Ploščo, na kateri piše Brv Jane Birkin (1946–2023), pevka, igralka, režiserka, sta skupaj odkrili njeni hčerki in Birkinin vnuk Roman de Kermadec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pevka in filmska zvezdnica je v Pariz prišla iz Londona v 60. letih prejšnjega stoletja. Velika uspešnica je bil njen duet s Sergeom Gainsbourgom Je t'aime... moi non plus, ki pa je bila le prva od naslednjih, ki so sledile.

Na filmu je nastopila v klasiki Povečava Michelangela Antonionija iz leta 1966 ter sodelovala z vrsto pomembnih režiserjev, med drugim z Agnès Varda in Bertrandom Tavernierjem.

