Jane Fonda dobitnica zlatega globusa za življenjsko delo

"Čeprav je bilo v njenem poklicnem življenju več obratov, je njena neomajna zavezanost pozivanju k spremembam ostala," je zapisalo združenje, ki organizira podelitev zlatih globusov. Nagrado ji bodo podelili na vsakoletni slovesnosti, ki bo letos potekala na Beverly Hillsu v Kaliforniji 28. februarja.

Igralska kariera 83-letne Jane Fonda traja šest desetletij. Debitirala je leta 1960 v romantični komediji Tall Story režiserja Joshue Logana, pozneje pa postala ena najsvetlejših hollywoodskih zvezd s filmi, kot soBarbarella Rogerja Vadima,Od devetih do petihColina Higginsa in Na Zlatem ribniku Marka Rydella.

Za glavni vlogi v filmih KluteAlana J. Pakule in Vojakova vrnitev Hala Ashbyja je osvojila oskarja. Nazadnje je nastopila v humoristični seriji Grace in Frankie.