Jane Fonda je sporočila, da je zbolela za rakom

"Rak je moj učitelj, jaz pa sem pozorna na lekcije, ki jih uči. Naučila sem se že, kako pomembna je skupnost, v kateri rastemo in poglabljamo svoje odnose, da nismo sami. Rak me skupaj z mojo starostjo - kmalu bom dopolnila 85 let - uči, da se moram prilagoditi novi realnosti," je dodala zvezdnica.

"Moji dragi prijatelji, z vami bi rada delila osebno zadevo. Zdravniki so mi diagnosticirali ne-Hodgkinov limfom in sem začela z zdravljenjem s kemoterapijami. Gre za ozdravljivega raka, saj po zdravljenju preživi 80 odstotkov ljudi. Prav zaradi tega čutim, da imam veliko srečo," je zapisala in dodala, da je z zdravljenjem začela pred šestimi meseci, kemoterapije dobro prenaša, bolezni pa ne bo dovolila, da bi vplivala na njena aktivistična prizadevanja glede podnebnih sprememb.

Igralka je ob tem priznala, da je tudi privilegirana, saj si lahko privošči dražje zdravstveno zavarovanje, med tem, ko si ga mnogi ne morejo. To priložnost je izkoristila še za poziv k ukrepanju, saj živimo v najbolj občutljivem obdobju v zgodovini človeštva in nosimo posledice preteklih odločitev.

Zvezdnica je pred kratkim v intervjuju za CBS Sunday Morning spregovorila o smrtnosti: "Zavedam se, da sem bližje smrti, in to me niti ne moti. Kar me bolj teži, je, da moje telo v bistvu ni več moje. Moja kolena niso več moja, kolki niso več moji, ramena niso več moja. Dejstvo je, da sem starejša in relativno zdrava - štejem jih skoraj 85 - in še vseeno delam! Koga briga, če niso vsi sklepi moji in zato več več ne tečem, smučam ali kolesarim. Veste, lahko si zares star pri 60 letih ali zelo mlad pri 85 letih."