Jane Fonda med izolacijo bolj pogreša proteste kot pa rdečo preprogo

Legendarna igralka Jane Fonda je ena tistih, ki ne pogreša slavnostnih hollywoodskih prireditev in rdečih preprog, bolj jo je prizadelo to, ker so morali prekiniti petkove proteste. Med izolacijo je uvedla novo rutino, ki vključuje sprehode, meditacijo in telovadbo.

82-letna zvezdnica serije Grace and Frankie je dejala, da nestrpno pričakuje sprostitev ukrepov, ker želi znova stopiti na ulice in s protesti zagovarjati svoja prepričanja."No, zdaj je veliko stvari, zaradi katerih moramo protestirati, zato komaj čakam, da bo to znova dovoljeno," je povedala Jane Fonda. icon-expand Jane Fonda bolj pogreša proteste kot pa rdeče preproge. FOTO: Profimedia Zvezdnica se je v preteklosti redno udeleževala petkovih podnebnih protestov v Washingtonu, kjer je bila tudi aretirana, a se glede tega ni nikoli pretirano obremenjevala. Če pa je hollywoodska igralka pogrešala proteste, pa ji po drugi strani ne manjkajo hollywoodski dogodki. PREBERI ŠE Jane Fonda že tretjič za zapahe zaradi podnebnega protesta "Vseeno mi je, ali bom sploh še kdaj stopila na rdečo preprogo. To mi ne predstavlja užitka, niti mi nikoli ni. Jeseni leta 2019 sem si obljubila, da nikoli več ne bom kupila nobenega kosa oblačila in ga tudi nisem." Jane je v zadnjem letu sprejela precej novih odločitev v svojem življenju, med drugim se je odpovedala plastičnim operacijam in zmenkom.