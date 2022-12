Jane Fonda: Moje zdravstveno stanje se izboljšuje

Zvezdnica, ki bo prihodnji teden dopolnila 85 let, je razkrila tudi, da so bile uvodne kemoterapije lahke, zadnje pa so precej vplivale na njeno telo. "To je rak, ki ga je mogoče zdraviti. 80 odstotkov ljudi preživi, zato se počutim srečno," je zapisala in dodala, da se počuti blagoslovljeno. "Zahvaljujem se vsem, ki ste molili zame in mi pošiljali dobre misli. Prepričana sem, da mi je to pomagalo pri zdravljenju," se je še zahvalila svojim oboževalcem.