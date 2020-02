Jane Fonda: Ne mislim več pasti pod nož

V intervjuju za Elle Canada je 82-letna legendarna ameriška igralka Jane Fonda priznala, da se je tudi ona borila s svojim videzom, a temu je zdaj naredila konec: "Ne morem se pretvarjati, da nisem nečimrna. Ampak plastične kirurgije ne bo več - ne mislim več pasti pod nož. Vsak dan se moram potruditi, da se sprejmem – to ni tako preprosto."

Zvezdnica se je v preteklosti borila tudi z bulimijo, dejala je, da je to trajalo vse do njenih štiridesetih. V pogovoru pa je dejala tudi, da si želi biti bolj odprta do svojih oboževalcev – četudi to pomeni, da pokaže, kakšno je v resnici 'glamurozno' življenje. "Trudim se, da bi bilo jasno, da je to zame dolgotrajen boj," je pojasnila. "Objavljam slike, kjer sem videti zgarana, fotografije, na katerih sem brez zobu."

Je pa že pred časom priznala, da je spreminjala svoje telo s plastičnimi operacijami: "Na eni ravni sovražim dejstvo, da sem se morala fizično spremeniti, da sem čutila, da sem v redu," je nadaljevala. "Želim si, da ne bi bilo tako. Obožujem starejše obraze. Obožujem obraze, na katerih je videti življenje. Všeč mi je obraz Vanesse Redgrave ... Želim si, da bi bila v preteklosti bolj pogumna. Ampak sem, kar sem."