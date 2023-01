Jane Fonda o srečanju s Tomom Bradyjem: Zašibila so se mi kolena

Jane Fonda je na snemanju filma 80 for Brady, ki govori o slavnem igralcu ameriškega nogometa Tomu Bradyju, prvič osebno spoznala zvezdnika. Na premieri je priznala, da je Tom izredno prijazen in skromen, kljub vsemu, kar je v življenju dosegel. Dodala je, da jo je to zelo šokiralo in da so se ji ob dokaj sveže ločenem zvezdniku zašibila kolena.

"Bil je prijazen in skromen, kar je težko verjeti, glede na to, kako sijajen je v tem, kar počne," je na premieri filma 80 for Brady o glavnemu akterju filma Tomu Bradyju povedala Jane Fonda. Igralka, ki v filmu igra, je zvezdnika osebno spoznala na snemanju. "Popolnoma me je šokiral, kako prijazen in vljuden je bil. Ko je vstopil v mojo prikolico, so se mi zašibila kolena," je še priznala.

Jane Fonda in Tom Brady

Igralka navdušenja nad 45-letnim igralcem ameriškega nogometa ni skrivala in je dodala, da je bila nad njegovim obnašanjem preprosto osupla. "Ko je nekdo najboljši na svetu v tem, kar počne, moraš to ceniti in spoštovati," je še povedala na mednarodnem filmskem festivalu v Palm Springsu v pogovoru za The Hollywood Reporter.

Jane Fonda na premieri filma skupaj s Sally Field, Rito Moreno in Lily Tomlin.

85-letna zvezdnica je v filmu skupaj s Sally Field, Rito Moreno in Lily Tomlin zaigrala v vlogi navijačice lige NFL, ki se odpravijo v Houston na Super Bowl leta 2017. Takrat je podajalec Brady (ki zdaj igra za Tampa Bay) popeljal New England Patriotse do zmage nad Atlanta Falconsi.