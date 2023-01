Jane Fonda po poroki s Tedom Turnerjem bila prepričana, da ne bo več igrala

Legendarna igralka Jane Fonda, ki pri 85 letih promovira svoj novi film, je spregovorila o svoji dolgi karieri. Zvezdnica je tako razkrila, da je bila v preteklosti že prepričana, da ne bo nikoli več stopila pred kamere, za več kot desetletje pa se je to res zgodilo. Kot je razkrila v nedavnem intervjuju za Entertainment Tonight, je po poroki z milijarderjem Tedom Turnerjem bila prepričana, da je z igralstvom zaključila.

Jane Fonda je nedavno razkrila, da je bila po poroki z milijarderjem Tedom Turnerjem prepričana, da se je njena igralska kariera zaključila. 85-letna dobitnica oskarja, ki trenutno promovira svoj novi film 80 for Brady, v katerem je zaigrala skupaj s hollywoodskimi veterankami Lily Tomlin, Rito Moreno in Sally Field, je verjela, da je to njen zadnji zakon, ki mu bo posvetila preostanek življenja.

icon-expand Jane Fonda in Ted Turner FOTO: Profimedia

"Igralstvo sem za 15 let zapustila, ko sem se poročila s Tedom Turnerjem in verjela sem, da se ne bom več vrnila. Ko sem se poročila z njim, sem bila prepričana, da bo najin zakon trajal za vedno," je povedala zvezdnica in dodala: "A sem se vrnila in če bi mi kdo rekel, da bom pri 85 letih posnela takšen film, mu ne bi verjela. Imam veliko srečo." Igralka je svojo upokojitev od igralstva res oznanila leta 1991, ko se je poročila s Turnerjem. A njun zakon ni trajal večno, po 10 letih sta se namreč odločila, da se ločita. Zvezdnica je leta 2018 v dokumentarcu z naslovom Jane Fonda in Five Acts, ki govori o njenem življenju, odkrito priznala, da je svojo osebnost vedno prilagajala moškim v svojem življenju, tudi očetu, igralcu Henryju Fondi, in vsem trem nekdanjim možem.

Ko se je končal njen zadnji zakon, je spoznala, da ne sme potrebe drugih postavljati na prvo mesto svojega življenja. Zapustila je Turnerja in se ni nikoli več ozirala nazaj, je še razkrila. "Bil je seksi, briljanten, ko sem odšla, pa je imel že dva milijona arov zemlje. Ostati bi bilo preprosto," je bila odkrita. "A na mojem ramenu je sedel angel, čigar glas je bilo težko slišati, in mi je dejal: "Če boš ostala, boš umrla, ne da bi kdaj postala to, kar si lahko. Nikoli ne boš pristna.""

