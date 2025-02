Jane Fonda: Po svojem prvem filmu sem se odločila, da bom odnehala

Jane Fonda ima za seboj bogato kariero, vendar je igralka skoraj prenehala, preden je sploh začela. "Po svojem prvem filmu Tall Story sem se odločila, da bom odnehala," je 87-letnica povedala za Variety . "Nisem uživala v izkušnji. In preden smo začeli snemati, mi je Josh Logan , režiser in producent, rekel: 'Morala bi si dati zlomiti čeljust, da tvoja lica ne bodo tako zabuhla.'" V filmu Tall Story , ki je izšel leta 1960, je Fonda igrala študentko, obsedeno s poroko, ki si prizadeva ujeti moža.

Zvezdnica si je premislila glede igranja in se odločila, da bo nadaljevala, ko ji je režiser Edward Dmytryk ponudil vlogo v filmu Walk on the Wild Side iz leta 1962. "To je naredilo vso razliko na svetu. Bila je pravi lik," je povedala za Variety o svoji vlogi Kitty Twist in dodala: "Ni bila neka navijačica iz sosednje hiše, s katero sem se težko poistovetila. Naokoli se je vozila v zabojniku, nato pa postala pocestnica v bordelu visokega razreda, ki ga vodi Barbara Stanwyck. In uživala sem."

Fonda je na koncu nekaj časa delala v francoski novovalovski kinematografiji, kar je bilo po njenih besedah odlično, deloma zato, ker tam ni bila znana le kot hči Henryja Fonde."Zamisel, da ne bi bila takšna Američanka, da ne bi bila v očetovi senci, mi je bila tako všeč, da sem odšla v Evropo in delala tam," je dejala. Takrat je sodelovala tudi s francoskim režiserjem Rogerjem Vadimom, s katerim se je poročila. Skupaj sta posnela štiri filme, med drugim znanstveno fantastiko Barbarella. Njen čas v tujini je prav tako pomagal spodbuditi njen politični aktivizem, kar je, kot je povedala za Variety, vplivalo tudi na to, katere vloge si je izbrala in kako je v svoje filme poskušala umestiti feministične teme.