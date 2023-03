Jane Fonda priznala: Šele sedaj se učim biti mama

Jane Fonda, mama treh otrok, je priznala, da se šele zdaj uči biti mama. Kot je povedala v oddaji voditelju Chrisu Wallaceu, je prepričana, da ni bila takšna mati svojim otrokom, kot bi si jo želela sama. Čeprav so vsi njeni otroci stari čez 40 let, se zdaj trudi, da jim pokaže, da ji je mar zanje in se poskuša spremeniti. Med drugim je 85-letna igralka še razkrila, da je to ena izmed stvari, ki jo v življenju najbolj obžaluje.

Jane Fonda, ki je mama dveh hčerk in enega sina, je v oddaji z Who's Talking To Chris Wallace? spregovorila o svojih občutkih o starševstvu. "Šele zdaj vem, kaj pomeni biti starš. Svojim otrokom nisem bila takšna mati, kot bi si jo želela sama," je priznala igralka in dodala, da je to ena od stvari v življenju, ki jih najbolj obžaluje. icon-expand Jane Fonda je mama treh otrok, a priznava, da ni bila dobra mama. FOTO: Profimedia 85-letna zvezdnica je v pogovoru še povedala, da se šele zdaj uči biti mama. "To jim skušam dokazati zdaj," je o tem, da se želi spremeniti, dodala. "Imam super otroke, ki so zelo nadarjeni in zelo pametni. Preprosto pa takrat nisem vedela, kako je biti mama," je še razkrila. PREBERI ŠE Jane Fonda spregovorila o težkem boju z motnjami hranjenja V zadnjih letih je igralka sicer večkrat spregovorila o svojem odnosu z otroki. "Ko bom umrla, želim, da je moja družina ob meni," je dejala leta 2017. "Želim, da me imajo radi, a to si moram zaslužiti, še vedno delam na tem," je bila iskrena. Med drugim je pred kratkim priznala tudi, da se z leti ne izboljšuje le njeno starševstvo, ampak tudi spolno življenje. "Mislim, da je vedno boljše, saj se ženske ne bojimo več povedati, kaj si želimo," je prepričana. PREBERI ŠE Jane Fonda o spolnosti: Ženske se z leti izboljšajo Fonda je mama prvič postala leta 1968, ko je s takratnim možem Rogerjem Vadimom dobila hčerko Vanesso. Leta 1973 se ji je v zakonu z drugim možem Tomom Haydnom rodil sin Troy, skupaj pa sta leta 1982 posvojila tudi hčerko Mary. S svojim tretjim možem Tedom Turnerjem ni imela otrok.