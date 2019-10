Jane Fonda se aretaciji ni upirala

Legendarna ameriška igralka Jane Fonda velja za zelo aktivno osebo, ko pride do krivic in iskanju pravice. Tako se je pred dnevi udeležila protesta v Washingtonu, kjer so pozivali k bolj resnemu reševanju podnebne krize.

81-letna igralkaJane Fondaje znova našla nekaj, za kar se želi boriti. Igralka, ki je znana po svojem aktivizmu, se je tako udeležila neprijavljenega protesta v Washingtonu, na katerem so pozivali k bolj resnemu reševanju podnebne krize. Na proteste so poklicali policijo, ki je aretirala 16 oseb, med njimi tudi zvezdnico, ki se aretaciji ni upirala, posnetek aretacije je hitro zašel tudi na Twitter. Policija je vse aretirane obtožila motenja javnega redu in miru. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zaradi protestov se je igralka začasno preselila v Washington, kajti želi biti blizu ljudem, ki odločajo o prihodnosti. Navdih za še bolj aktiven politični aktivizem je legendarna igralka našla v 16-letni Greti Thunberg: "Ko je Greta prebrala poročilo o podnebnih spremembah in začela opozarjati, da je pred nami katastrofa, je le redko kdo reagiral ... Njena zgodba o tem, kaj je nehala jesti, da leto dni ni spregovorila, me je ganila," je dejala igralka ter zažugala tako predsedniku ZDA kot tudi demokratom, ker niso bolj odločni. Fonda je bila po aretaciji zadržana nekaj ur, medijem pa je kasneje dejala, da bo s somišljeniki vsak petek organizirala proteste, ki ga je poimenovala Požarna vaja. "Potrebujemo več nenasilne državljanske nepokorščine ... Nič nas ne bo ustavilo," je bila še odločna igralka.