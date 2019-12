Jane Fonda se želi odpraviti k Trumpu s Pamelo Anderson in drugimi privlačnimi aktivistkami

81-letna igralka Jane Fonda javno opozarja na preteče klimatske spremembe in nujnost takojšnjega ukrepanja. V ta namen je kot voditeljica protestnega shoda zaradi podnebnih sprememb razkrila, da bi se rada z znanstveniki in skupino privlačnih aktivistk, kot denimo s Pamelo Anderson , odpravila v Belo hišo na obisk k aktualnemu predsedniku ZDA, Donaldu Trumpu . Kot je povedala, je upala, da bo Trump na tem področju prevzel vajeti v svoje roke že kmalu po izvolitvi, a se to ni uresničilo. Fondova bi ga rada zdaj, še pred iztekom predsedniškega mandata, pozvala k ukrepanju, s katerim bi se, kot je povedala, zapisal v zgodovino kot prvi predsednik, ki bi s svojim delovanjem pomagal preprečiti naravno katastrofo.

''Poznam moške, kot je Trump. Sicer ne tako slabe, pa vendar ... Imajo neke skupne točke z njim. Zato sem pomislila, da ne bi bilo slabo, če bi na obisk k Trumpu povabila tri ali štiri najbolj bujne, lepe in čudovite podnebne aktivistke – med katerimi bi bila tudi Pamela Anderson, poleg njih pa še skupino znanstvenikov, s katerimi bi se skupaj odpravili v Belo hišo in pokleknili pred predsednikom,'' je povedala s kančkom ironije v glasu.

Fondova naj bi o problematiki podnebnih sprememb govorila že s Trumpovo hčerko Ivanko in njenim soprogom Jaredom Kushnerjem, z Donaldom pa ni uspela stopiti v stik. Komentirala je tudi njegov verbalni napad na mlado švedsko aktivistko Greto Thunbergin dejala: ''Človek, ki je zmožen povedati in storiti nekaj takšnega deklici, kot je Greta, je hladen, prazen in trpi za pomanjkanjem sočutja, zato moramo biti mi tisti, ki bomo sočutni.''