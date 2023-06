Jane Fonda so do letala pomagali z invalidskim vozičkom

Igralko Jane Fonda so fotografi v objektive ujeli na letališču, kjer so jo do letala prepeljali na invalidskem vozičku. 85-letnica je bila v zadnjih mesecih zelo aktivna, veliko obveznosti pa je imela tudi z mediji. Kljub temu, da zvezdnica ni stala na lastnih nogah in se je zaščitila z obrazno masko, pa naj bi bila dobro razpoložena, voziček pa naj bi uporabila, da se je izognila gneči stoječih v vrsti.

Jane Fonda so pred kratkim fotografi ujeli na letališču v Los Angelesu, kjer pa je igralki pomagalo več asistentk, ena izmed njih pa jo je potiskala v invalidskem vozičku. 85-letnica je imela oblečene črne hlače in ujemajoč suknjič, pod njim pa je nosila belo bluzo, na katero je oblekla še vijoličast pulover. Videz je dopolnila z zlatimi uhani, sončnimi očali in črnimi škornji.

icon-expand Jane Fonda so do letala pomagali v invalidskem vozičku. FOTO: Profimedia

Igralka, ki je v dobri formi, je v naročju držala manjši nahrbtnik črne barve, večja torba pa je bila obešena na enem izmed naslonjal za roke. 85-letnica je pred letom razkrila, da so ji diagnosticirali raka, pol leta pa se je zdravila tudi s kemoterapijami. "To je ozdravljiva oblika raka, 80 odstotkov ljudi preživi, zato se počutim zelo srečna," je septembra 2022 zagotovila oboževalcem, le nekaj mesecev pozneje pa je sporočila, da je bolezen v remisiji. "Onkolog mi je povedal, da je moja bolezen v remisiji in lahko prekinem kemoterapijo," je razložila v zapisu na svoji spletni strani decembra 2022, ki ga je naslovila 'Najboljši rojstni dan vseh časov'. Zvezdnica je razkrila še, da so bila prva štiri zdravljenja s kemoterapijami uspešna in enostavna, a priznala, da je bila zadnja terapija precej zahtevna za njeno telo, saj je težko obdržala kar koli v sebi. "Počutim se blagoslovljeno in srečno," je še dodala igralka, ki se je oboževalcem zahvalila za dobre želje in molitve.