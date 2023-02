Jane Fonda spregovorila o težkem boju z motnjami hranjenja

"Bila sem bulimična in anoreksična, zelo hitro pa sem postajala starleta, zaradi česar je bilo še več pozornosti na mojem videzu, to pa je zame postalo neke vrste sprožilec. V svojih 20. letih sem začenjala igralsko kariero, v tistem času pa sem zelo, zelo trpela za bulimijo. Imela sem skrivno življenje in bila sem zelo nesrečna. Domnevala sem, da ne bom dočakala 30. leta," se je spominjala Fonda.

Dodala je, da so se njene težave s prehranjevanjem na začetku zdele povsem nedolžne, nato pa se je začela prenajedati in hkrati 'čistiti'. "Zakaj ne morem pojesti še tega sladoleda in te torte, nato pa bom vse skupaj kar izbruhala. Še preden se zavedaš, to postane grozna odvisnost, ki zavzame tvoje življenje," je še povedala.

Nagrajena igralka in aktivistka je povedala, da je, poleg tega, da so motnje prehranjevanja škodovale njenemu videzu, zaradi takšne velike skrivnosti nemogoče imeti pristno razmerje. "Vaš dan postane organiziran okoli tega, da dobite hrano in jo nato pojeste, kar pa zahteva, da ste sami in da nihče ne ve, kaj počnete," je pojasnila in dodala: "To je zelo osamljena stvar in zasvojen si. Misliš, da če daš hrano vase, se je moraš znebiti."

In medtem ko je izpostavila 'nepristnost' v svojem življenju, odnosih in karieri kot enega od vzrokov za svojo motnjo hranjenja, je Fonda poudarila tudi, da se lahko začne s tem, 'da ti rečejo, da si debela', nekaj, čemur je bila izpostavljena v javnosti in celo v svojem domu.