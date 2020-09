Jane Fonda: To, da nisem spala z Marvinom Gayem, neizmerno obžalujem

Legendarna igralka je znana po tem, da nima dlake na jeziku. V nedavnem intervjuju je spregovorila o glasbenih in igralskih kolegih, ki so ji v preteklosti delali družbo med rjuhami. Omenila je tudi, da obžaluje, da je zavrnila povabilo pevca Marvina Gaya, igralec Marlon Brando pa naj bi jo popolnoma razočaral.

Jane Fonda je v nedavnem intervjuju za ameriški dnevnik The New York Times razkrila nekaj sočnih podrobnosti o moških, ki so krojili njeno preteklost. Priznala je tudi, da nekaj zamujenih priložnosti močno obžaluje. Med zanimivo igro vprašanj in odgovorov, v katero se je podala z novinarko Maureen Dowd, se je dotaknila tudi zanimive teme, ki sta jo obdelali na način 'potrdi ali zanikaj'. Novinarka je pikanten pogovor pričela s postavko: ''Najbolj obžalujete, da nikoli niste spali s Chejem Guevaro.'' 82-letna igralka in aktivistka je odvrnila: ''Ne, o njem ne razmišljam. Tisti, o katerem razmišljam in je hkrati moja največja izpuščena priložnost, je Marvin Gaye!''

icon-expand Jane Fonda se spominja svojih preteklih izkušenj. Nekatere izpuščene priložnosti obžaluje. FOTO: Profimedia

Igralska legenda je razložila:''On je želel in jaz nisem. Bila sem poročena s Tomom Haydnom. Spoznavala sem mnogo zabavljačev, ki so želeli s Tomom sodelovati in tako sem spoznala tudi Marvina Gaya.'' Novinarko je zanimalo tudi, če je Gaye pristopil z znano fazo 'sexual healing' (naslov njegovega hita, op. a.), na to pa je Fonda odvrnila, da je tovrstno zdravljenje potrebovala, vendar tega naj ne bi dejal. Kasneje je leta 1984 ob njegovi smrti izvedela, da je glasbenik hranil njeno fotografijo na svojem hladilniku.

icon-expand Marvin Gaye še danes buri domišljijo legendarne igralke. FOTO: Profimedia