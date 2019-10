Jane Fonda že tretjič za zapahe zaradi podnebnega protesta

Na VOYO si lahko ogledate filma Mladost in Blondinka na recept, kjer igra tudi Jane Fonda.

Pred kongresno palačo oziroma v njeni bližini že tri tedne potekajo protesti proti zanemarjanju podnebne krize in segrevanju ozračja, Jane Fonda se jih redno udeležuje in tokrat je bila aretirana že tretjič. Nazadnje so skupno aretirali 32 ljudi, kjer pa je bil tudi igralec Ted Danson, ki je zaslovel v seriji Cheers.