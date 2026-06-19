Jane Seymour o ljubezni v poznih letih: To je kot čudež

Jane Seymour in John Zambetti sta nedavno sporočila, da sta se po treh letih zveze zaročila, srečen par pa je nedavno skupaj stopil na rdečo preprogo dobrodelne prireditve, kjer so zbirali sredstva za zdravilo proti multipli sklerozi. 75-letna zvezdnica filmov Nekje v času, Živi in pusti umreti ter serije Dr. Quinn: Predana zdravnica je za Fox News Digital takrat dejala, da je najsrečnejša ženska na svetu, da je srečala 78-letnega zaročenca, vse skupaj pa pripisuje pravemu trenutku.
Kljub temu da so lahko razmerja v vseh življenjskih obdobjih izziv, pa je Zambetti dejal, da je zaradi optimizma dobil natančno tisto, kar si je želel – bodočo nevesto. "Biti moraš dostopen. Ne zapirajte se vase, saj je zunaj veliko možnosti. Obstajajo čudoviti ljudje. To je po mojem mnenju čudež," je dejal glasbenik, z njim pa se je strinjala tudi igralka: "Tudi meni se zdi, da je to kot čudež. Ljubim ga in ne morem verjeti, da sem imela tolikšno srečo, da sem v tem obdobju življenja našla popolno osebo. Prej nihče od naju ni bil dosegljiv, zato je bil sedaj pravi čas."
Zvezdnica je razkrila, da sta zelo vpletena v življenje drug drugega. "Razume, da imam rada svoje delo, jaz pa razumem, kako rad ima on svoje delo. Drug drugega podpirava, kar je čudovito. Ko moram odpotovati na kraj snemanja, gre z menoj. Se le obrnem in ima pripravljene štiri albume. Postala sem njegova muza, zato je napisal nekaj krasnih pesmi," je dejala in dodala, da sta kot najstnika, ki se vsak dan skupaj zbujata.
"Počutiva se, kot da sva v hiši od staršev, ki pa nikoli ne pridejo domov," je opisal Zambetti, Seymour pa je dodala: "Čudovito je. Potem pa pridejo otroci na obisk in se morava temu primerno obnašati."
Kot je za People povedal glasbenik, je bila njuna zaroka hkrati romantična in kaotična. 78-letnik je izbranko zasnubil dan pred njenim rojstnim dnem na njunem domu v Malibuju. "Moralo je biti okoli njenega rojstnega dne, kar sovpada z valentinovim. Razmišljal sem, da je to noro, a sem vseeno to storil. Pokleknil sem, v sefu sem imel skrit prstan, ki sem ga šel iskat, ko sem ga pomolil pred njo, pa je padel iz škatlice na posteljo. Moral sem splezati pod posteljo, nato pa nisem mogel zlesti nazaj, zato je tudi ona morala vstati s postelje," je opisal poseben dogodek. Kot je dejala igralka, je bilo najbolj smešno to, da je zaročenec le s težavo vstal: "Histerično sva se smejala!"
Zvezdnica je bila poročena že štirikrat in ima šest otrok, glasbenik pa je z nekdanjo ženo preživel štiri desetletja, do njene smrti. Z njo ima dva otroka.
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