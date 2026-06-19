Jane Seymour o ljubezni v poznih letih: To je kot čudež

Jane Seymour in John Zambetti sta nedavno sporočila, da sta se po treh letih zveze zaročila, srečen par pa je nedavno skupaj stopil na rdečo preprogo dobrodelne prireditve, kjer so zbirali sredstva za zdravilo proti multipli sklerozi. 75-letna zvezdnica filmov Nekje v času, Živi in pusti umreti ter serije Dr. Quinn: Predana zdravnica je za Fox News Digital takrat dejala, da je najsrečnejša ženska na svetu, da je srečala 78-letnega zaročenca, vse skupaj pa pripisuje pravemu trenutku.

Jane Seymour in John Zambetti sta zaročena. FOTO: Profimedia

Kljub temu da so lahko razmerja v vseh življenjskih obdobjih izziv, pa je Zambetti dejal, da je zaradi optimizma dobil natančno tisto, kar si je želel – bodočo nevesto. "Biti moraš dostopen. Ne zapirajte se vase, saj je zunaj veliko možnosti. Obstajajo čudoviti ljudje. To je po mojem mnenju čudež," je dejal glasbenik, z njim pa se je strinjala tudi igralka: "Tudi meni se zdi, da je to kot čudež. Ljubim ga in ne morem verjeti, da sem imela tolikšno srečo, da sem v tem obdobju življenja našla popolno osebo. Prej nihče od naju ni bil dosegljiv, zato je bil sedaj pravi čas." Zvezdnica je razkrila, da sta zelo vpletena v življenje drug drugega. "Razume, da imam rada svoje delo, jaz pa razumem, kako rad ima on svoje delo. Drug drugega podpirava, kar je čudovito. Ko moram odpotovati na kraj snemanja, gre z menoj. Se le obrnem in ima pripravljene štiri albume. Postala sem njegova muza, zato je napisal nekaj krasnih pesmi," je dejala in dodala, da sta kot najstnika, ki se vsak dan skupaj zbujata.

Jane Seymour bo kmalu stopila pred oltar. FOTO: Profimedia