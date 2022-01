Janet Jackson razkrila, da se je Michael norčeval iz njene teže

"Bili so časi, ko se je Mike norčeval iz mene in mi dejal, da sem pujs, konj, prašič za zakol, krava," je o svojem bratu Michaelu Jacksonu v dvodelnem dokumentarnem filmu razkrila pevka Janet Jackson. "Temu se je smejal in tudi jaz sem se smejala, ampak nekje globoko v meni me je prizadelo. Ko ti nekdo reče, da si pretežek, to vpliva nate," je dejala zvezdnica in dodala: "Jem s čustvi. Kadar sem pod stresom ali kadar me nekaj zares skrbi, me hrana potolaži."

Zvezdnica, ki je kot najmlajša članica družine Jackson odraščala v soju žarometov, se je v filmu, ki nosi naslov po njenem imenu, dotaknila tudi odnosa, ki ga je imela s slavnim bratom. Dejala je, da je njun odnos začel pešati, ko je Michael leta 1982 izdal album Thriller. "Prvič v življenju se je med nama nekaj spremenilo. Takrat sva začela z Mikom hoditi vsak po svoji poti. Ni bil več tako zabaven kot nekoč."

Legendarni pevec jo je ponovno razočaral, ko sta leta 1995 skupaj sodelovala pri pesmi Scream. Michaelova ekipa je namreč ni spustila na snemanje, kar jo je zelo prizadelo, saj ni vedela, kaj se dogaja: "Želela sem, da bo med nama tako kot v starih časih, a ni bilo tako. Stari časi so že zdavnaj minili."