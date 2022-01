Janet Jackson zanikala govorice, da je skrivaj rodila otroka prvemu možu

Bliža se izid novega dokumentarnega filma o življenju pevke Janet Jackson, ki bo izšel v dveh delih. Zvezdnica se je v napovedniku drugega dela dokumentarca odzvala tudi na več deset let trajajoče govorice, da je v mladosti na skrivaj rodila otroka, njeno hčer pa je vzgojil eden izmed zvezdničinih bratov ali njena sestra Rebbie.

Janet Jackson je pred premiero novega dokumentarnega filma o njenem burnem življenju znova spregovorila o domnevnem otroku, ki naj bi ga imela v času enoletnega zakona s prvim možem, Jamesom DeBargom. Zvezdnica je govorice znova zanikala in dejala, da "to preprosto ni prav" in da ne bi otroka nikoli skušala skriti pred očetom.

icon-expand Janet Jackson v novem biografskem dokumentarnem filmu. FOTO: Profimedia

"Nekoč so govorili, da imam še enega otroka, da sem ga imela na skrivaj z Jamesom. Tega ne bi nikoli storila – da bi Jamesu zamolčala, da imava otroka. In kako bi lahko otroku preprečila stik z očetom? Tega ne bi nikoli naredila, to preprosto ni prav," je v napovedniku drugega dela dokumentarne serije, ki nosi naslov Janet, povedala pevka.

Povzela je nekaj govoric, ki so pred leti začele krožiti med njenimi soigralci oddaje Fame, pozneje pa še v tabloidih. Dejala je, da je slišala, da naj bi bila njena nečakinja Brandy v resnici njena hči, a da jo je vzgajal njen brat Jackie. Ena izmed teorij, ki so krožile, pa pravi, da naj bi bila njena nečakinja Stevanna, hči njenega brata Randyja, v resnici Janetina hči, ker sta si tako zelo podobni. Janet je razkrila tudi, da je med snemanjem oddaje začela jemati kontracepcijske tabletke, zaradi česar se je zredila, to pa naj bi bil povod za govorice. "Mnogo otrok je mislilo, da sem noseča, ker sem pridobila nekaj kilogramov, ko sem začela jemati kontracepcijske tabletke. V tistem času so se dekleta zmeraj zredila ob jemanju teh tablet in nisem bila izjema. To je bil povod za vse tiste govorice," je še dejala petkratna dobitnica grammyja.

Janet se je leta 1984, ko je bila stara šele 18 let, poročila z Jamesom DeBargom. Čeprav ga je zvezdnica opisala kot krasnega fanta, pa sta se zaradi njegove odvisnosti od drog razšla že po letu dni zakona. "Po poroki sva se vrnila v hotel, on pa je takoj nekam izginil, rekoč, da se bo takoj vrnil. Sama sem obsedela na hotelski postelji v Michiganu, stara 18 let, on pa se čez tri ure še zmeraj ni vrnil. Morda je v meni prevladala ta oseba, ki hoče vedno pomagati ljudem, a ko pride do zvez, se zmeraj znajdem s kom, ki ima težave z drogami," je povedala o poročni noči s takrat 21-letnim Jamesom.

Razkrila je, da je mnogo noči preživela v iskanju moža po temačnih ulicah, poskušala pa je tudi z uničevanjem tablet, s katerimi je bil zasvojen: "Kotalila sva se po tleh in se borila zanje. To ni življenje, ki bi si ga kdo želel. Razmišljam, ali sem bila nora, a vem, da ni bilo to. Zelo sem ga imela rada in v njem sem videla dobroto, za katero sem si želela, da bi prevladala nad slabostmi. Vedela sem, da potrebuje pomoč, a jaz nisem bila pomoč, ki jo je potreboval."