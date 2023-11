Janette Manrara: Kritizirajo me, ker sem se po porodu hitro vrnila v službo

Voditeljica in plesalka Janette Manrara je na družbenem omrežju opozorila na sramotenje in negativne komentarje, ki jih je deležna, odkar se je po šestih tednih po rojstvu prvorojenke Lyre, ki jo ima s slovenskim plesalcem Aljažem Škorjancem , vrnila v službo. Kot je pojasnila v videu, se jima je z možem zdela odločitev, da se v službo vrne ona, novopečeni očka pa prevzame skrb za hčerko, najboljša rešitev za njihovo družino.

"28. julija sva se z možem Aljažem razveselila prvorojenke Lyre. Bila sva tako srečna. Uresničile so se nama sanje, ona pa je tako čudovita. A odkar se nama je pridružila, sva se morala zmeniti, kako bova uskladila službene obveznosti in bila hkrati še njena starša," v videu, ki ga je objavila na Instagramu, pripoveduje 39-letna mamica.

"Odločila sva se, da se bom jaz vrnila v službo, Aljaž pa bo prevzel skrb za Lyro. Tako sem še šest tednov po Lyrinem rojstvu vrnila v studio. Počutila sem se zares opolnomočeno, ker sem bila mamica s službo, a nekateri ljudje so imeli na to drugačen pogled. Na družbenih omrežjih sem prejela nekaj negativnih komentarjev, ker sem se tako hitro po porodu vrnila v službo," nadaljuje Janette.

"Vem, da morajo mamice hoditi v službo, a osebno menim, da je to prehitro. Želim si, da zvezdnice hitre vrnitve v službo ne bi imele za nekaj normalnega, ko imajo še tako majhnega otroka. To ni dobro za vse preostale," se je glasil eden od komentarjev, ki jih je voditeljica nedavno prejela in ga prebrala v kamero. "Takšni komentarji v meni vzbujajo krivdo, saj res manj časa preživim z Lyro, a hkrati menim, da se znajdemo v različnih situacijah, zato moramo storiti tisto, kar je najboljše za otroka in družino. Takšna odločitev je bila najboljša za našo družino, zato ne razumem, zakaj so takšne odločitve nekaterih staršev zasramovane le zato, ker niso nekaj običajnega," je negativne komentarje naslovila Manrara.