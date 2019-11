Japonska pozdravila novega cesarja

Japonski princNaruhito je konec aprila postal novi japonski cesar, s čimer se je v deželi vzhajajočega sonca začelo novo obdobje. Ob slavju več deset tisoč ljudi pa so zdaj v japonski prestolnici Tokio pripravili parado. Cesar in njegova soproga, cesarica Masako, sta tako pozdravila prebivalce.

59-leti Naruhito in 55-letna Masako trenutno živita v mestnem predelu Akasaka, saj cesarsko palačo obnavljajo. Prvotno so načrtovali, da bodo parado pripravili 22. oktobra po slovesnosti ustoličenja, a so jo zaradi spoštovanja do žrtev tajfuna Hagibis, ki je pred tem prizadel Japonsko in zahteval več deset smrtnih žrtev, preložili.