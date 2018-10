Japonska princesa se je zaradi poroke odpovedala kraljevemu nazivu

Japonska princesa Ayako je dokazala, da ji ljubezen pomeni več kot kakršenkoli plemiški naziv. Da bi se lahko poročila s popolnoma navadnim državljanom, se je odpovedala kraljevemu nazivu. S tem pa so se že pokazale hude pomanjkljivosti japonskega cesarskega protokola.

Ayako se je zaradi ljubezni do Keia odpovedala nazivu princese FOTO: Profimedia

28-letna japonska princesa Takamado Ayako se je poročila z 32-letnim Keiom Moriyo, ki je zaposlen kot ladijski prevoznik in se zaradi njegovega statusa 'povsem običajnega' državljana odpovedala svojemu nazivu princese. Svojo ljubezen sta ovekovečila v tokijskem svetišču Meiji, ki se ponaša z bogato zgodovinsko tradicijo. Poroka je bila zelo majhna in intimna – po poročanju tujih medijev naj bi se obreda udeležilo zgolj 30 družinskih članov. Princesa je bila za obred oblečena v tradicionalna japonska oblačila, lase pa je nosila spete v starodavnem japonskem slogu, značilnem za ženske na visokem položaju. Po končanem obredu je izrazila svojo srečo in zadovoljstvo in tujim medijem zaupala: ''Presrečna sem, ker so vsi ti ljudje z nama praznovali najino poroko. Potrudila se bova, da postaneva takšen par, kot sta bila moja mama in oče.'' Princesin oče, princ Takamado, ki je tudi bratranec japonskega cesarja Akihita, je umrl leta 2002. Princesa je o očetovi odsotnosti na svoji poroki povedala, da je prepričana, da bi se veselil z njo in ji izkazal potrebno očetovsko podporo.

Poročila sta se v svetišču Meiji FOTO: Profimedia

Ayako in Kei sta se spoznala decembra leta 2017, predstavila pa ju je princesina mama Hisako. Že dobrih osem mesecev kasneje sta bila zaljubljenca zaročena. Po obstoječem pravilniku japonskega cesarskega gospodinjskega prava, se mora vsaka ženska, ki se poroči z navadnim državljanom, odpovedati svojemu plemiškemu nazivu.

Na Japonskem bodo sledile protokolarne spremembe FOTO: Profimedia

Cesarska linija se je že tako ali drugače močno zmanjšala – kar je privedlo do razmišljanja o potrebnih protokolarnih spremembah. V liniji je tako trenutno 17 članov, med katerimi je 11 pripadnic ženskega spoola. Veliko skrb zato predstavlja protokol dedovanja, sposobnost opravljanja uradnih funkcij, pokroviteljstva in javnega nastopanja. Prvič v zgodovini se je zato zgodilo, da je princesa Ayako kljub poroki z navadnim državljanom in izgubi plemiškega naziva ohranila nekatere protokolarne pristojnosti.

Princesa je nosila tradicionalno starodavno pričesko FOTO: Profimedia