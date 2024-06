Japonski cesarski par na državniškem obisku pri britanski kraljevi družini

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta danes v Londonu z vojaško slovesnostjo sprejela japonskega cesarja Naruhita in cesarico Masako ob začetku njunega tridnevnega državniškega obiska v Združenem kraljestvu. Britanski monarh ju bo drevi gostil v Buckinghamski palači, kjer bo priredil državniški banket.

Karel III. in njegova soproga, kraljica Camilla sta se skupaj z japonskim cesarskim parom udeležila parade konjske garde v središču Londona. Slovesnosti so se ob toplem in sončnem vremenu udeležile tudi številne visoke osebnosti in politični predstavniki, med njimi premier Rishi Sunak. Potem ko sta 64-letni Naruhito in 75-letni kralj pregledala častno stražo, sta se s kočijo odpravila do Buckinghamske palače, poroča francoska tiskovna agencija.

Kralj Karel III. in japonski cesar Naruhito. FOTO: Profimedia icon-expand

Japonski cesarski par je na Otok prispel že v soboto in se od takrat udeležil vrste zasebnih srečanj, preden je danes začel uradni del tridnevnega obiska. To je prvi državniški obisk japonskega cesarja v Združenem kraljestvu po letu 1998, do katerega prihaja v času volilne kampanje pred splošnimi volitvami na Otoku 4. julija. Karel bo japonskega cesarja in cesarico kasneje popeljal po posebni razstavi predmetov iz kraljeve zbirke, ki so povezani z Japonsko, drevi pa ju bo gostil na razkošnem banketu v Buckinghamski palači.

Japonski cesarski par, kraljica Camilla in kralj Karel III. FOTO: Profimedia icon-expand