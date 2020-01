Japonski milijarder išče samsko dekle za potovanje v vesolje

Na spletni strani je objavil tudi seznam pogojev, kjer med drugim piše, da morajo biti samske, stare nad 20 let, vedno pozitivne in se zanimati za polet v vesolje.

Iskanje primerne sopotnice bo potekalo v televizijskem šovu. Podjetnik je pojasnil, da je pristal na to, ker je osamljen. "Do zdaj sem živel točno tako, kot sem želel," je dejal Muezawa, ki ima iz dveh razmerij tri otroke. "Star sem 44 let. Ker so me počasi začeli prevzemati občutki osamljenosti in praznine, razmišljam o eni stvari: da bi še naprej ljubil eno žensko," je zapisal v oglasu.

Rok za prijavo se izteče v petek. Meazawa bo šel nato na zmenke s kandidatkami, končno odločitev pa bo sprejel do konca marca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Maezawa, nekdanji direktor spletnega modnega podjetja Zozo, ki ga je lani prodal japonskemu Yahooju, je znan po kupovanju dragih umetnin. Na potovanje okoli Lune z raketo SpaceX ameriškega podjetnika Elona Muska se bo kot prvi zasebni potnik odpravil leta 2023 ali kasneje.