Japonski milijarder ne išče več dekleta za pot v vesolje

Bogati Japonec Yusaku Maezawa je na začetku tega meseca dejal, da išče partnerico, ki bi se mu pridružila na vesoljski odpravi okoli Lune leta 2023 oziroma, ko bo Spacelon Elona Muska odšel na pot. Japonec bo namreč prvi zasebni potnik na plovbi.

Iskanje primerne sopotnice naj bi potekalo v televizijskem šovu, podjetnik pa je pojasnil, da je privolil v to, ker je osamljen.

Toda nekje se je zalomilo, kajti milijarder si je premislil zaradi "osebnih razlogov": "Kljub moji pristni in iskreni odločnosti in volji do sodelovanja v šovu je bil del mene še zadržan do ideje. Zelo mi je žal za 27.722 iskrenih in pogumnih deklet, ki so si vzele čas za prijavo," je še zapisal na Twitterju.

Maezawa je nekdanji direktor spletnega modnega podjetja Zozo, ki ga je lani prodal japonskemu Yahooju, znan pa je tudi po kupovanju dragih umetnin.