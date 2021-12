Jared Leto: kralj preobrazbe praznuje 50. rojstni dan

Filmska kariera in metoda Stanislavskega

Tudi kasneje, ko je poleg igralske kariere uspešno zakorakal še v glasbene vode s skupino Thirty Seconds to Mars, je še naprej navduševal na velikih zaslonih. Zaradi svojih neverjetnih preobrazb v like, kjer je postal praktično neprepoznaven, so mu številni nadeli oznako kralja preobrazb. V vseh svojih interpretacijah je namreč izstopal po svoji prilagoditvi liku in sposobnosti, da se postavi tako v čevlje serijskega morilca (Mark David Chapman v filmu Poglavje 27) in tem, da postane središče sporov v eni od velikih modnih družin (Paolo Gucci v svežem filmu Hiša Gucci).

Znano je, da se je, tako kot nekateri drugi hollywoodski zvezdniki, tudi sam večkrat poslužil znane igralske metode, metode Stanislavskega, s katero se je popolnoma potopil v lik. To je v nekaterih primerih pripeljalo do dramatične izgube ali pridobitve kilogramov. Za vlogo Lennonovega morilca je tako pridobil 30 kilogramov, za vlogo odvisnika pa je z dieto, sestavljeno iz polovice kumarice na dan, izgubil več kot 50 kilogramov. Za vlogo transspolne ženske v filmu Klub zdravja Dallas je Leto več mesecev živel kot ženska in pri tem obril vse dele svojega telesa, vključno z obrvmi. Z ekstravaganco pa ni varčeval niti pri pripravah na legendarno vlogo Jokerja. Med pripravami naj bi kupil zapuščeno letalsko oporišče ameriške vojske z 9.200 kvadratnimi metri in 1,2 metra debelimi zidovi, da bi simuliral brlog zlobneža.