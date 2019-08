Jared Leto na Hrvaškem: Živi kot v sanjah

Z oskarjem nagrajeni igralecJared Leto je s svojo glasbeno skupino Thirty Seconds To Mars organiziral festival Mars Island: Croatia, ki ravnokar poteka na otoku Obonjanu pri Šibeniku. "Odkrite mogoče – nove prijatelje, trenutke in perspektive. Živi kot v sanjah na Mars Islandu ob živih nastopih, wellnesu, delavnicah in izkušnjah, ki si jih boš zapomnil za vedno," so zapisali na spletni strani skupine, to pa je zdaj potrdil tudi pevec z objavo poletne fotografije z otoka in zapisom 'živi kot v sanjah'.