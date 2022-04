Jared Leto na premieri Morbiusa v beli vampirski opravi

Leto, ki v novem filmu stopa v čevlje biokemika Morbiusa, si je namreč za dogodek nadel kremno satenasto obleko in prosojno srajco ter vse skupaj zaključil z belim čipkastim ogrinjalom in velikimi sončnimi očali. Ljudje so njegovo opravo hitro začeli primerjati z opravo vampirja, kar ni daleč od resnice. Njegov lik v filmu namreč trpi za nenavadno krvno motnjo, zdravilo, s katerim si lajša bolezen, pa mu poleg številnih nadčloveških sposobnosti vzbuja tudi nenasitno željo po uživanju človeške krvi.