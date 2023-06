Jared Leto po steni berlinskega hotela plezal brez varnostne vrvi

Se je Jared Leto lotil novega projekta ali je z njim kaj narobe, so se najverjetneje spraševali mimoidoči, ki so ga opazili med plezanjem po steni enega od berlinskih hotelov. Zvezdnik ob svojem početju ni uporabljal varnostne vrvi, njegova oprava pa prav tako ni bila najbolj primerna za plezanje. Kot je razvidno iz posnetkov mimoidočih, se je pod steno zbrala množica ljudi, ki je opazovala dogajanje.

Pevec in igralec je sicer v nedavnem intervjuju na radiu BBC 2 razkril, da že približno 17 let ni zajokal. 51-letnik je pojasnil, da je zadnjič potočil solze, ko se mu je v prst zaril trn, pred tem pa je jokal med snemanjem filma Rekviem za sanje."Nisem jokal že kakšnih 17 let, nazadnje je bilo to zaradi trna, ki se mi je zaril v prst na nogi," je povedal igralec in dodal, da meni, da je razlog za to eden od njegovih filmov. "Sem kot kuščar. Mislim, da moji solzni kanali ne delujejo pravilno. Mogoče sem jih vse odvrgel v Rekviemu za sanje? Toliko sem jokal med snemanjem tega filma," je dejal Leto.