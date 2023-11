Jared Leto, prvi človek, ki je splezal na Empire State Building

"Bil sem bolj navdušen kot živčen, če povem po resnici," je pred ekstremnim izzivom dejal igralec in glasbenik Jared Leto , ki je vrsto let sanjal o tem, da bi splezal na Empire State Building. "Moram biti iskren. Bilo je zelo, zelo težko. Bilo je veliko težje, kot sem mislil, da bo." Ne le velika mera vzdržljivosti, ki je bila potrebna za uspešno opravljeno nalogo, izziv je bila tudi 'ostra stavba'.

V pogovoru za Today je zvezdnik pokazal rane na roki, ki jih je povzročila ostra stavba. In zakaj se je Leto pravzaprav odpravil nevarnemu in drznemu izzivu naproti? Poleg uresničitve dolgoletne želje je želel promovirati prihajajočo svetovno turnejo svoje skupine 30 Seconds to Mars. "To je neverjetno," je dejal. "Gledati sonce, ki vzhaja nad mestom, ki mi tako veliko pomeni. Že od otroštva je New York predstavljal mesto, kamor si šel, da bi uresničil svoje sanje. In kot mlad otrok sem želel biti umetnik in New York je bil kraj, kjer si postal umetnik. In Empire State Building je bil zame vedno ta simbol."

Leto se je povzpel na vzhodno stran stavbe od 86. do 104. nadstropja, kar je približno 20-minutni vzpon do točke, ki je skoraj 400 metrov visoko v zraku. In dosegel del stavbe, ki je zvečer obdan z lučmi, ter se nato povzpel na vse tri njene nivoje, dokler ni dokončal vzpona pri ledenem ščitu, ki je na dnu antene znamenite stavbe.