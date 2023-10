Jared Leto s skokom s ploščadi poskrbel za spektakularen začetek koncerta

Če kdo, potem Jared Leto ne preseneti z idejo, da bo koncert začel s skokom v občinstvo. A to ne iz odra. Zvezdnik se je namreč odločil, da bo poskrbel za spektakularen začetek nastopa s svojo skupino 30 Seconds to Mars na festivalu v Teksasu in skočil z zelo visoke ploščadi.

Posnetek, kako se v slogu bungee jumpinga oziroma skoka z elastiko poda med občinstvo, je zvezdnik delil na svojem Instagramu. "Bi naredili to?" je zapisal ob objavo, s katero je razkril, kako se je odrinil s ploščadi. Svojega pristanka ni objavil, je pa v ozadju mogoče slišati tako navdušene kot tudi prestrašene vzklike njegovih oboževalcev. Seveda so organizatorji poskrbeli, da je bil primerno oblečen in privezan, da se pri skoku ne bi poškodoval.

Njegov skok je navdušil številne sledilce, ki so ga v komentarjih označili za kralja. "Kakšen kralj", "Tako se pride na koncert" in "Res si pogumen, pa tudi nor, da si naredil to" je bilo le nekaj komentarjev, ki so mu jih oboževalci namenili v komentarjih.